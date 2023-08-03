جواو كانسيلو يوافق على الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف

وافق النجم البرتغالي جواو كانسيلو على الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي بحسب ما كشفت عنه التقارير خلال الساعات الماضية.

وكان الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو قد أكد الخبر وكشف تفاصيله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحًا أن اللاعب قد وافق على جميع الشروط الخاصة به والتي تتعلق بانتقاله للبلوغرانا.

فابريزيو رومانو يكشف تفاصيل الاتفاق بين كانسيلو وبرشلونة

كشف فابريزيو رومانو عبر "فيسبوك" أن كانسيلو قد وافق على جميع الشروط في العقد الذي قدم له من البارسا، موضحًا أن اللاعب أبدى رغبته بالانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني هذا الصيف.

وأضاف رومانو: "تشافي يريد كانسيلو منذ يناير الماضي وكان هدف وأولوية له في سوق الانتقالات الشتوية، حاليًا المفاوضات على قدم وساق مع مانشستر سيتي للوصول إلى الشكل النهائي للصفقة".

واختتم رومانو: "بارسا كشف عن خطته الأحد الماضي بشأن صفقات الميركاتو الصيفي، سيتم الاستفادة من جزء من ميزانية بيع ديمبيلي للمحاولة مرة أخرى للتعاقد مع كانسيلو".