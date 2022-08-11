جوتي ينصح ريال مدريد بضم بديل لبنزيمة

لا يبدو النجم الإسباني السابق جوتي مقتنعاً بتحركات ريال مدريد التعاقدية هذا الصيف، مشدداً على ضرورة إبرام صفقات تدعيمية جديدة خصوصاً في خط المقدمة.

ماذا قال جوتي عن تشكيلة ريال مدريد الحالية ؟

وقال صانع الألعاب المعتزل في تصريحات لشبكة "DAZN": "أرى أن ريال بنفس قوة الموسم الماضي، فهم لم يقوموا بإجراء تعاقدات كثيرة.

"ربما يحتاجون لمهاجم آخر، لأن هذا أمر افتقدوه العام الماضي.

"أي غياب لكريم بنزيمة سيؤثر كثيراً على ريال وسيقلل من قدرة الفريق على تسجيل الأهداف."

يذكر أن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي يعتمد بصورة كلية على بنزيمة البالغ من العمر 34 عاماً، وقد بدا جلياً أن غيابه يقلل كثيراً من قدرات الفريق الملكي الهجومية.