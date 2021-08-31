جورجينيو سعيد بترشيحه للفوز بالكرة الذهبية

عبر جورجينيو نجم تشيلسي ومنتخب إيطاليا عن سعادته بالحديث عن إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول".

وقال روبرتو مانشيني مدرب الآتزوري مؤخراً أن لاعب الوسط ذو الأصول البرازيلية يستحق الفوز بـ "بالون دور"، بعد مساهمته المباشرة في فوز إيطاليا بلقب يورو 2020 ومساعدة البلوز على الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

بدوره، صرح اللاعب قبل مشاركته مع المنتخب في فترة التوقف الدولي: "الآن تأتي اللحظة الصعبة، لم تعد إيطاليا تشكل مفاجأة، إنها في المكان الذي تستحقه.

"علينا أن نبقى متواضعين، الأمور السيئة تحصل بمجرد أن نتساهل ونحن لا نريد ذلك بالطبع، علينا أن نتحلى بالتواضع."

وختم جورجينيو بالقول: "يمكنكم الحديث عن الكرة الذهبية، أريد أن أعيش اللحظة وأن استمتع بها، ما زال أمامنا بضعة أشهر قبل إصدار القرار، أفكر بالحاضر فقط، أريد أن استمتع بما يحصل رفقة من حولي، لنرى ما سيحصل."