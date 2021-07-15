جورجينيو مازحاً: تعمدت إهدار ركلتي في نهائي يورو 2020

سخر نجم الوسط جورجينيو من إهداره ركلة حاسمة خلال ركلات ترجيح منتخب بلاده الإيطالي أمام نظيره الإنجليزي في نهائي بطولة يورو 2020.

وتصدى جوردان بيكفورد حارس فريق الأسود الثلاثة لركلة نجم تشيلسي الخامسة، لكن مواطنه جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الآتزوري أنقذ بدوره ركلة بوكايو ساكا الخامسة للإنجليزي ليمنح إيطاليا اللقب.

وقال جورجينيو مازحاً في مقابلة مع "سبورت تي في": "كان الأمر مخططاً له، لأني كنت أعلم بأن دوناروما سيتصدى للركلة التالية.

"أقدم دائماً كل ما لدي للفريق، لكن ذلك لا يكون كافياً في بعض الأحيان للأسف.

"انتهى بي الأمر بإهدار الركلة، وفي لحظتها انهار العالم بأسره من حولي، لأني أردت أن أمنح إيطاليا الانتصار.

"لحسن الحظ أن لدينا حارساً ظاهرة (دوناروما) أنقذني."