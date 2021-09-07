جورجينيو يحلم بالعودة إلى الدوري الإيطالي

عبر وكيل أعمال جورجينيو نجم خط وسط تشيلسي عن حلم موكله بالعودة إلى منافسات الدوري الإيطالي.

وتمتع نجم منتخب إيطاليا بموسم استثنائي رفقة البلوز بعدما ساهم في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

كما لعب دوراً أساسياً في تتويج الآتزوري ببطولة يورو 2020، ونال لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2021.

ماذا قال سانتوس عن عودة جورجينيو إلى إيطاليا؟

وقال جواو سانتوس وكيل أعمال اللاعب: "يرتبط موكلي بعقدٍ مع تشيلسي يمتد حتى صيف عام 2023.

"بالطبع سيكون حلماً يتحقق بالنسبة له العودة إلى إيطاليا، ونأمل أن يحصل ذلك بعد أن يقود بلاده للفوز بكأس العالم 2022."

يذكر أن نجم خط الوسط ذو الأصول البرازيلية أهدر ركلة جزاء لإيطاليا خلال المباراة أمام سويسرا يوم الأحد ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.