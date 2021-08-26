جورجينيو يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 20-21

فاز جورجينيو لاعب خط وسط تشيلسي ومنتخب إيطاليا بجائزة لاعب العام في أوروبا لموسم 2020-2021 المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ولعب النجم برازيلي الأصل دوراً رئيسياً في فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا، كما ساهم بشكلٍ مباشر في تتويج الآتزوري ببطولة يورو 2020.

وتفوق الإيطالي على زميله في منتصف ملعب تشيلسي، الفرنسي نغولو كانتي، والبلجيكي كيفين دي بروينه نجم خط وسط مانشستر سيتي.

واختير السنغالي إدوارد ميندي الحارس الأفضل في أوروبا، وكانتي أفضل لاعب خط وسط.

كما نال الألماني توماس توخيل جائزة أفضل مدرب بعد قيادة الفريق اللندني للفوز بدوري الأبطال.

وذهبت جائزة أفضل مدافع للبرتغالي روبن دياش نجم سيتي، وأفضل مهاجم للنرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند.