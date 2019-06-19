جورجينيو يقترب من يوفنتوس

كشف جواو سانتوس وكيل أعمال لاعب الوسط جورجينيو، أن موكله قد ينتقل ليوفنتوس هذا الصيف.

وانضم الدولي الإيطالي برازيلي الأصل لتشيلسي الموسم الماضي قادماً من نابولي، بصحبة مدربه السابق ماوريتسيو ساري.

وبعد انتقال ساري للإشراف على يوفي، كثرت التكهنات حول تكرار الموقف مرة أخرى ولحاق جورجينيو به.

وقال وكيله تعليقاً على هذه الشائعات: "أظهر ساري قيمته كمدرب كبير في نابولي وتشيلسي، يمكنه النجاح والتطور في نادٍ منظم مثل يوفنتوس.

"أتابعه منذ 5 سنوات ومعجب جداً بطريقة لعبه والكرة الممتعة التي يقدمها، يستطيع تغيير شكل يوفنتوس من حيث النتائج والمستوى.

"يرتبط جورجينيو بعقد مع تشيلسي لمدة 4 مواسم، لكن دعونا ننتظر الأيام القادمة، وسنرى إن كان اهتمام يوفنتوس حقيقياً أم مجرد شائعات صحف".

يذكر أن صفقة انتقال جورجينيو للبلوز كلفت النادي الإنجليزي 50 مليون جنيه استرليني، ولن يقبل بأقل من نفس المبلغ للتخلي عن اللاعب، وفقاً لصحف بريطانية.