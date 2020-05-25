جورجينيو يقترب من يوفنتوس

أكد وكيل أعمال جورجينيو أن موكله من الممكن أن يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس خلال السوق الصيفي.

وذكرت مصادر إعلامية إيطالية أن لاعب الوسط برازيلي الأصل يعد أبرز الأهداف التي يتابعها يوفي في تخطيطه لسوق الانتقالات الصيفية.

وحول ذلك، وبعد أن تم نفي الأمر في وقت سابق، أكد جواو سانتوس وكيل أعمال اللاعب أن متوسط ميدان تشيلسي سيكون جاهزاً للانتقال إلى يوفنتوس في الصيف.

وأوضح: "لا أعرف ما إذا كان يوفنتوس يريد جورجينيو بالفعل أم لا، موكلي لا يزال لديه عقد لمدة ثلاث سنوات مع تشيلسي. لنرى ما سيحدث.

"إنه محترف، لذلك إذا اتصل به فريق كبير وأرسل إليه العرض المناسب الذي يحقق له متطلباته المهنية، حسناً، لماذا لا يرحل؟

"بالنسبة لي لا أعتقد أن سوق الانتقالات ستكون بالضرورة هادئة كما توقع البعض في أعقاب أزمة فيروس كورونا التي أضرت بكرة القدم على المستوى الاقتصادي".

يذكر أن جورجينيو تألق في الدوري الإيطالي بقميص نابولي مع المدرب ماوريتسيو ساري، والذي سيكون السبب الرئيسي في انتقال النجم الإيطالي إلى يوفنتوس في حال تمت الصفقة.