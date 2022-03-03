جورجينيو يكشف ما قاله له صلاح قبل تنفيذ ركلة ترجيح في نهائي كأس كاراباو

كشف النجم الدولي جورجينيو لاعب خط وسط تشيلسي عما قاله الهداف المصري محمد صلاح نجم هجوم ليفربول قبل أن ينفذ الإيطالي ركلة ترجيح في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (كأس كاراباو) الأحد الماضي.

وظفر الريدز بلقب البطولة على حساب البلوز بعد الفوز بركلات الترجيح 11-10 عقب تعادلهما دون أهداف في 120 دقيقة من اللعب.

وحين كان جورجينيو يتوجه لتسديد ركلته، التقى بـ "مو" الذي كان قد سجل ركلته قبل ذلك بلحظات.

وبدا أن هداف الريدز تفوه بجملة لخصمه الإيطالي حاول تشتيت تركيزه من خلالها.

ماذا قال صلاح لجورجينيو؟

وكشف جورجينيو في تصريحات إعلامية أن النجم المصري قال له: "لا تقفز" في إشارة للأسلوب المعتاد الذي يتبعه لاعب خط الوسط لدى تسديد ركلات الجزاء.

إذ أن نجم نابولي السابق يقفز مباشرة قبل تسديدة الكرة وهي طريقة أثارت الجدل رغم نجاحها في العديد من المناسبات.

يذكر أن جورجينيو نجح في تسجيل الركلة، إلا أن ذلك لم ينقذ تشيلسي بطل أوروبا والعالم من السقوط أمام الريدز بقيادة صلاح.