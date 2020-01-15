جوردان هندرسون يحصد جائزة أفضل لاعب إنجليزي

حصد نجم ليفربول جوردان هندرسون جائزة أفضل لاعب إنجليزي لعام 2019 متفوقاً على جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ ومهاجم توتنهام هاري كاين.

وأشار ليفربول في بيان إلى أن هندرسون في 2019 مثل منتخب إنجلترا في 7 مباريات كما أنه وصل إلى 50 مباراة دولية خلال فوز الأسود الثلاثة على الجبل الأسود في مارس الماضي.

وأوضح أن هندرسون (29 عاماً) ساعد منتخب بلاده على التأهل ليورو 2020 بالإضافة إلى الحصول على المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية.

وعلى مستوى الأندية حصد هندرسون 3 ألقاب مع ليفربول خلال عام 2019 حيث توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.