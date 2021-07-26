جوردي آلبا يرفض تخفيض أجوره مع برشلونة

طلب برشلونة من اللاعبين الذي نشأوا في أكاديميته الموافقة على تخفيض أجورهم، لكن الظهير المخضرم جوردي آلبا يرفض ذلك.

وبعد قبول القائد ليونيل ميسي على تخفيض راتبه بنسبة وصلت إلى النصف وفقاً لتقارير إعلامية، وافق جيرارد بيكيه على أجر مخفض أيضاً.

لكن سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو وآلبا بدوا أكثر ممانعة لهذه التغييرات.

وطفت إلى السطح أنباء جديدة تشير إلى أن الظهير الأيسر تحديداً أقل هؤلاء اللاعبين رغبة في تخفيض ما يتقاضاه، لذلك باتت المؤشرات تشير إلى إمكانية رحيله عن البارسا نظراً لتقدم عمره.

ورغم ظهور صاحب الـ 32 عاماً بشكل مميز مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2020 وأدائه الذي يعتمد على سرعته، إلا أن الشكوك بدأت تحوم حول قدرته على الاستمرار بنفس النسق مستقبلاً.

برشلونة مطالب بإحداث تغييرات جذرية قبل بدء الموسم الجديد

كما أثار بعض مسؤولي النادي الكتالوني مخاوف من عدم تفهم اللاعب للوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلاوغرانا والتي استدعت مثل هذه التضحيات.

ولن يكون بإمكان برشلونة تسجيل أي لاعب جديد وعلى رأسهم ميسي إلا إذا شهدت فاتورة رواتب لاعبيه تغييرات جذرية تتمثل في تخفيض الأجور.

وسيكون على آلبا اتخاذ قرار مصيري سيحدد بقاءه من عدمه في كتالونيا الموسم القادم.