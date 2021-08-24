جوردي آلبا يوافق على تخفيض أجوره مع برشلونة

أكد موقع "فوتبول إسبانيا" أن الظهير الأيسر جوردي آلبا وافق على تخفيض أجوره مع برشلونة الذي يواجه ضائقة مالية غير مسبوقة.

ودخل الدولي الإسباني في محادثات مطولة مع إدارة النادي الكتالوني بهدف تقليص الفاتورة الكلية التي ينفقها البارسا سنوياً على الرواتب.

وأدت هذه المشاكل إلى فشل البلاوغرانا في تسجيل أسطورته ليونيل ميسي الذي انتهى عقده ليقرر إكمال مسيرته مع باريس سان جيرمان.

كما وافق المدافع المخضرم جيرارد بيكيه على تخفيض أجوره أيضاً بنسبة 50%.

آلبا يريد قيادة برشلونة للفوز بالبطولات

وأصر الظهير على الاستمرار مع الفريق رغبة منه في قيادته للفوز بالألقاب هذا الموسم.

ورغم التوصل لاتفاق مع هذين النجمين، إلا أن ذلك لن يسفر عن تغيير كبير في وضعية النادي.

وتتطلع الإدارة الآن لتقليص رواتب سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو.