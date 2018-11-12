جوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي

نوفاك جوكوفيتش

واصل النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش تربعه على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين والتي لم تشهد تغييرات في المراكز العشرة الأولى، وذلك مع بداية مشواره في البطولة الختامية للموسم بالعاصمة البريطانية لندن، والتي يسعى للتتويج بها للمرة السادسة.

ويحتل جوكوفيتش المركز الأول في التصنيف برصيد 8045 نقطة، يليه الإسباني رافاييل نادال برصيد 7480 نقطة، ثم السويسري المخضرم روجر فيدرر في المركز الثالث برصيد 6020 نقطة.

وكان جوكوفيتش قد انتزع صدارة التصنيف مؤخراً على حساب نادال الغائب عن الملاعب بسبب الإصابة، ليستكمل الصربي بذلك عودة مذهلة إلى القمة بعد فترة معاناة وغياب بسبب عملية جراحية في المرفق.

وكان جوكوفيتش قد حسم بالفعل إنهاء الموسم الجاري في صدارة التصنيف العالمي، بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية.

وتسلم النجم الصربي أمس الأحد جائزة متصدر التصنيف العالمي، على هامش افتتاح البطولة الختامية في لندن، والتي يستهل مشواره بها اليوم بمواجهة الأميركي جون إيسنر.