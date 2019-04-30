جوكوفيتش مستمر في القمة

حافظ النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بعد أن استمر في التفوق على غريمه الإسباني رافاييل نادال صاحب الوصافة، ليؤكد قوته في الموسم الجديد ومنافسته على ألقاب أقوى بطولات التنس.

وبعيداً عن سيطرة جوكوفيتش، شهد التصنيف تغييرات كبيرة في المراكز العشرة الأولى، وتمثل أول التغييرات في صعود الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو مركزاً واحداً ليحتل المركز الثامن.

في المقابل، تقدم الأميركي جون إيسنر إلى المركز التاسع، واستغل تراجع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مركزين بسبب نتائجه السلبية حديثاً، بينما قلص النمساوي دومينيك تيم الفارق مع السويسري روجر فيدرر.

فيما يلي قائمة أفضل عشرة لاعبين:

1- الصربي نوفاك جوكوفيتش 11160 نقطة.

2- الإسباني رافاييل نادال 7765 نقطة.

3- الألماني أليكساندر زفيريف 5770 نقطة.

4- السويسري روجر فيدرير 5590 نقطة.

5- النمساوي دومينيك تيم 5085 نقطة.

6- الجنوب إفريقي كيفين أندرسون 4115 نقطة.

7- الياباني كاي نيشيكوري 3780 نقطة.

8- الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو 3225 نقطة.

9- الأميركي جون إيسنر 3085 نقطة.

10- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3030 نقطة.