جوكوفيتش يؤكد مشاركته في دورة ميامي

قال نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، إنه سيعود إلى الملاعب في دورة ميامي المفتوحة للتنس الشهر الحالي، بعد تعافيه من تمزق عضلي خلال فوزه بلقب أستراليا المفتوحة.

وأصيب الصربي البالغ عمره 33 عاماً في الدور الثالث، لكن ذلك لم يمنعه من تمديد رقمه القياسي بحصد اللقب التاسع، ورقم 18 في البطولات الأربع الكبرى.

وغداً الاثنين سينفرد جوكوفيتش بالرقم القياسي في صدارة التصنيف العالمي لمدة 311 أسبوعاً، ليكسر رقم روجر فيدرر.

ووفقاً لجدول البطولات التي سيشارك فيها على موقعه، سيكون جوكوفيتش حاضراً في بطولة ميامي المقامة من 22 مارس وحتى أبريل.

وبعد ميامي، التي نال لقبها ست مرات، سيعود إلى أوروبا لانطلاق موسم الملاعب الرملية، قبل بداية فرنسا المفتوحة في نهاية مايو.

وسيشارك جوكوفيتش في مونتي كارلو للأساتذة في موناكو ما بين 11 و18 أبريل، ثم يعود إلى بلغراد للمشاركة في بطولة صربيا المفتوحة.

وتعود بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين إلى بلغراد لأول مرة منذ 2012، وتقام المنافسات في الفترة 19-25 أبريل.