جوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة أستراليا

تغلب الصربي نوفاك جوكوفيتش على الروسي آسلان كاراتسيف ، بواقع 6-3، و6-4، و6-2، ليبلغ النهائي التاسع في بطولة استراليا المفتوحة للتنس اليوم الخميس.

وتمكن حامل لقب النسخة الماضية من تحقيق الفوز بثلاثة مجموعات دون مقابل، ليمضي باتجاه تجديد عقده مع اللقب لعام إضافي، إذ يعد المرشح الأبرز للفوز بالبطولة التي سبق له الفوز بها تسع مرات في تاريخه.

ومن المقرر أن يواجه جوكوفيتش في المباراة النهائية الفائز من اللقاء الذي سيجمع اليوناني ستيفانوس تيتيباس والروسي دانييل ميدفيديف، ضمن نصف نهائي البطولة الآخر.