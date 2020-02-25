جوكوفيتش يتجاوز الجزيري في تنس دبي

حقق الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالمياً انطلاقة قوية نحو اللقب الخامس في بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي دشنت نسختها الـ 28 أمس، وتستمر حتى 29 الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2,9 مليون دولار.

وتمكن جوكوفيتش حامل اللقب 4 مرات سنوات 2009 و2010 و2011 و2013، من تجاوز عقبة التونسي مالك الجزيري المصنف 260 بسهولة والتغلب عليه في الدور الأول بمجموعتين من دون رد بواقع 6-1 و6-2 في 61 دقيقة.

وتعكس النتيجة تراجع مستوى الجزيري الذي تأخر من المركز 42 عالمياً على مستوى التصنيف العالمي إلى 260 حالياً بسبب الإصابة التي تعرض لها في بطولة إنديان ويلز العام الماضي وقلة مشاركاته في البطولات.

في المقابل واصل اللاعب الصربي تألقه بعد تحقيقه لقب بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة، وأكد أنه أحد أبرز المرشحين لنيل لقب النسخة 28 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس.

كما أنهى الألماني فيليب كولشرايبر المصنف 81 عالمياً، مغامرة المصري محمد صفوت المصنف 132، بتفوقه عليه، بمجموعتين لواحدة بواقع (4-6 و6-4 و6-0)، في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الرئيس لملاعب سوق دبي الحرة في منطقة القرهود في دبي.

واحتاج الألماني ساعتين ودقيقة واحدة لضمان انتصاره، خصوصاً أن المصري كان قريباً من تسجيل أولى مفاجآت البطولة، عقب تقدمه بالمجموعة الأولى (6-4)، إلا أن خبرة الألماني بدت واضحة في كيفية التعامل مع الإرسال القوي لصفوت والعودة بالمباراة بالفوز بالمجموعة الثانية (6-4)، قبل أن يواصل كوليشرايبر طريقه نحو حسم المباراة بنيل الأفضلية المطلقة بنتيجة المجموعة الثالثة 6-0.