جوكوفيتش يتطلع لمواصلة هيمنته على لقب أستراليا

لم يسيطر لاعب على بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مثل نوفاك جوكوفيتش، لكن قد تواجه قبضة الصربي الفولاذية على الملاعب الصلبة في ملبورن أكبر تحدٍ له منذ سنوات عندما تنطلق البطولة غداً (الاثنين).

وفي إطار سعيه لتمديد رقمه القياسي بالفوز بلقب أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة، يظل المصنف الأول عالمياً وبطل آخر نسختين للبطولة المرشح الأوفر حظاً في بطولته الكبرى المفضلة، حيث قال ذات يوم إنه يشعر بنشوة مختلفة في ملبورن.

ومع ذلك قد يواجه جوكوفيتش صعوبات خلال البطولة من لاعبين مثل النمساوي دومينيك تيم والألماني أليكساندر زفيريف.

وفاز جوكوفيتش بلقبه الثامن في أستراليا العام الماضي وأنهى موسم 2020 المبتلى بـ«كوفيد - 19» في صدارة التصنيف العالمي للعام السادس. لكنه رغم ذلك كان موسماً صاخباً للاعب البالغ عمره 33 عاماً، حيث تعرض لعدد كبير من الانتكاسات داخل وخارج الملعب.

وخرج الصربي من بطولة أميركا المفتوحة بعد ضربه الكرة دون قصد في حكم الخط، وخسر نهائي بطولة فرنسا المفتوحة أمام رافاييل نادال، وودع البطولة الختامية للموسم بالخسارة في نصف النهائي أمام تيم.

يسير جوكوفيتش نحو المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة وحوله بريق اللاعب الذي لا يقهر، بينما يخوض منافسوه الأصغر سناً البطولة بكل حماس ودافع للفوز عليه.

وقال ماتس فيلاندر بطل أستراليا ثلاث مرات سابقاً: «قد لا يكون قادراً على الوثوق بالضرورة في جاهزيته. مر عام (منذ فوزه بآخر لقب كبير) ولا يمكنك فقط الاعتماد على البطولات الثماني التي فزت بها من قبل».

وسيلتقي الصربي مع الفرنسي المخضرم جيريمي شاردي في الدور الأول، وهو الذي انتصر عليه 13 مرة من قبل، لكنه قد يخوض مواجهة صعبة في الدور الرابع أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي تغلب عليه في نهائي بطولتين كبيرتين وفي مباراة كلاسيكية في دور الثمانية في أستراليا عام 2014.

وبصرف النظر عن شرف الفوز باللقب وحصول البطل على 2.75 مليون دولار أسترالي (2.09 مليون دولار أميركي)، سيجد الصربي كثيراً من المخاطر في طريقه.

ومع غياب روجر فيدرر بعد جراحة في ركبته، سيضمن الفوز لجوكوفيتش ما يكفي من نقاط لتحطيم الرقم القياسي للاعب السويسري البالغ 310 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي.

في الوقت نفسه، فوز جوكوفيتش بلقبه الكبير الثامن عشر سيجعله يقترب من الرقم القياسي المشترك بين فيدرر ونادال، ولكل منهما 20 لقباً كبيراً.

ولم يعد نادي البطولات الأربع الكبرى قاصراً على «الثلاثة الكبار»، حيث فاز تيم بلقب أميركا المفتوحة العام الماضي.

ودفع النمساوي البالغ عمره 27 عاماً جوكوفيتش لخوض خمس مجموعات في نهائي بطولة أستراليا العام الماضي، وربما يكون أقل احتراماً للصربي بعد الإطاحة به خارج البطولة الختامية العام الماضي.

وبالتأكيد يخشى تيم المصنف الثالث عالمياً، الذي سيواجه الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين في الدور الأول، نادال بشكل أقل بعد فوزه على الإسباني في دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، وتفوقه عليه في مجموعات مباشرة في البطولة الختامية للموسم الماضي.

وباستثناء صدمة الدور الأول في 2016، بلغ نادال، الذي سيواجه الصربي لاسلو ديري في بداية مشواره بملبورن، دور الثمانية في جميع مشاركاته في أستراليا منذ 2007، لكنه لم يتمكن من الإضافة على لقبه الوحيد في 2009.

وانتصاره في أستراليا سيضمن له الانفراد بالرقم القياسي للفوز بالبطولات الكبرى برصيد 21 بطولة، لكن آلام الظهر خيمت على استعداده، ولم يتمكن من هزيمة جوكوفيتش على الملاعب الصلبة من أكثر من سبع سنوات.

وعزز غياب فيدرر ومعاناة نادال الانطباع بأن الحرس القديم يمر بآخر أيامه. في المقابل، يشعر الجيل الجديد بأن وقته قد حان.

ويمثل زفيريف والروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع عالمياً، الفائز بالبطولة الختامية للموسم الماضي، ثنائياً بين الشبان القادمين خلف جوكوفيتش ونادال.

وبعد فشلهما في بطولة أميركا المفتوحة سيكون هذا الثنائي في أمس الحاجة للأداء بشكل أفضل في ملبورن والحصول أخيراً على مقعد على طاولة البطولات الكبرى.