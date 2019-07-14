جوكوفيتش يتوج بلقب ويمبلدون بعد مباراة ماراثونية

احتفظ الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول بلقب بطولة ويمبلدون، حارماً السويسري روجر فيدرر الثاني من إنجاز أن يصبح أكبر بطل في تاريخ بطولات غراند سلام، وذلك بالفوز عليه الأحد بعد النهائي الأطول في تاريخ البطولة 7-6 (7-5) و1-6 و7-6 (7-4) و4-6 و13-12 (7-3).

ورفع جوكوفيتش رصيده الى 5 ألقاب في البطولة الإنجليزية و16 في غراند سلام بعدما أنقذ نقطتين في المجموعة الخامسة الحاسمة كانتا كفيلتين بجعل فيدرر الذي يحتفل في سبتمبر بميلاده الـ 38، أكبر لاعب يتوج بلقب إحدى بطولات غراند سلام.

وأصبح الصربي أول بطل يحتفظ بلقب ويمبلدون منذ عام 2015، حين حقق هذا الأمر بفوزه في النهائي على فيدرر بالذات للعام الثاني توالياً، حارماً الأخير من تعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تتويجاً في ويمبلدون (8) وغراند سلام (20) على السواء.

وبعد أن أصبح خلال النسخة الحالية من ويمبلدون أول لاعب أو لاعبة يحقق الفوز في 350 مباراة أو أكثر (353) في الغراند سلام وأول من يحقق 100 فوز أو أكثر (101) في البطولة الإنجليزية أو أي من البطولات الكبرى، كان فيدرر يمني النفس بتخطي رقم الأسترالي كين روزوول كأكبر بطل في تاريخ غراند سلام (كان يبلغ 37 عاماً و62 يوماً حين توج عام 1972 ببطولة أستراليا)، لكنه سقط أمام جوكوفيتش للمرة الخامسة توالياً والـ 26 من أصل 48 مواجهة بينهما.

وكان نهائي الأحد تاريخياً، ليس لأنه أصبح الأطول في تاريخ البطولة الإنجليزية وحسب بعدما استغرق 4 ساعات و57 دقيقة، متفوقاً على نهائي 2008 الذي فاز به نادال على فيدرر بالذات في 4 ساعات و48 دقيقة، بل لأنه حسم في المجموعة الخامسة بشوط فاصل بعد 24 شوطاً (12-12) للمرة الأولى على الإطلاق.

وصنف جوكوفيتش اللقاء بأنه "إذا لم يكن النهائي الأكثر إثارة في مسيرتي، فهو بالتأكيد بين أفضل اثنين أو ثلاثة في مسيرتي ضد أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، بشخص روجر الذي أحترمه"، مضيفاً: "للأسف، في هذا النوع من المباريات، على أحد أن يخسر".

وكاد أن يكون الصربي اللاعب الخاسر من هذه المواجهة حين حصل فيدرر على فرصة خلق الفارق في الشوط الخامس عشر من المجموعة الخامسة من خلال كسر إرسال الصربي، وترجمها بنجاح متقدماً 8-7 والإرسال بحوزته لحسم اللقاء واللقب، لكنه فرط بفرصتين لإنهاء المواجهة وسمح لجوكوفيتش بإدراك التعادل 8-8 على إرساله بعد فوزه بأربع نقاط متتالية.

وتطرق جوكوفيتش إلى هذه النقطة بالذات بالقول: "إنه أمر لا يصدق أن تكون على بعد نقطتين من خسارة المباراة وأن تعود، وغريب أن تلعب شوطاً فاصلاً والنتيجة 12-12".