جوكوفيتش يعارض التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا

يأمل نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، ألا يصبح التطعيم ضد فيروس كورونا إجبارياً وشرطاً للمشاركة في البطولات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر اتحاد محترفي التنس تعليمات جديدة تعتبر اللاعبين الذين تلقوا التطعيم غير مخالطين مباشرين مع أي شخص تثبت إصابته بالعدوى.

كما وضع الاتحاد قائمة استثناءات للاعبين، الذين حصلوا على اللقاح.

وأوصى اتحادا محترفي ومحترفات التنس اللاعبين واللاعبات بالحصول على التطعيم عند توفره.

ورداً على سؤال حول تلقيه اللقاح أم لا، تابع: «هناك الكثير من الخيارات فيما يتعلق بالتطعيمات، لكن لم يتضح بعد هل سيكون التطعيم إجبارياً أم لا.

«دائماً كنت مع حرية الاختيار. قرار الحصول على التطعيم من عدمه يبقى أمراً شخصياً بالنسبة لي.

«لا أريد أن يعتبرني الناس مؤيداً أو معارضاً للتطعيم، لن أجيب عن هذا السؤال، وأتمنى أن يحترم الجميع ذلك».

وقال جوكوفيتش الذي أُصيب بالفيروس العام الماضي أنه يعارض التطعيم شخصياً، ولا يريد أن يجبر على الحصول عليه من أجل السماح له بالسفر.