جوكوفيتش يستمر في صدارة لاعبي التنس المحترفين

نوفاك جوكوفيتش

نجح النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش، في الحفاظ على صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين، بعدما كان قد حقق في الفترة السابقة العديد من الألقاب.

ولم تشهد بقية المراكز العشرة الأولى أي تغيرٍ، إذ بقي الفارق بين "نولي" والإسباني رافاييل نادال حوالي 1600 نقطة، أما على المستوى العربي، حافظ التونسي مالك الجزيري على مرتبته الخامسة والأربعين.

ترتيب الـ 10 الآوائل:



1- الصربي نوفاك جوكوفيتش 9,045 نقطة.

2- الإسباني رافاييل نادال 7,480.

3- السويسري روجر فيدرير 6,420.

4- الألماني أليكساندر زفيريف 6,385.

5-الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو 5,300.

6-الجنوب إفريقي كيفين أندرسون 4,710.

7-الكرواتي مارين شيلتيش 4,250.

8-النمساوي دومينيك تيم 4,095.

9-الياباني كاي نيشيكوري 3,590.

10-الأميركي جون إيسنر 3,155.