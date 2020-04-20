جوكوفيتش يعارض الخضوع للقاح إجباري ضد كورونا

أعرب نجم التنس نوفاك جوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، عن معارضته الخضوع للقاح إجباري ضد فيروس «كورونا» المستجد، قبل بدء معاودة الأنشطة، معتبراً أن السفر «هو التحدي رقم واحد» للاعبين.

وجاء كلام جوكوفيتش خلال اتصال بتقنية الفيديو مع رياضيين صرب عدة، عبر حسابه على «فايسبوك» بمناسبة عيد الفصح بحسب التقويم الشرقي، وقال: «يتعين علينا السفر، وبالتالي أعتقد بأن التحدي رقم واحد هو التنقل».

وكان جوكوفيتش يتحدث من إسبانيا؛ حيث أجبر على البقاء مع عائلته بسبب الحجر الصحي، إثر تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع في «غراند سلام» مطلع العالم الحالي: «أنا في حالة عدم يقين. كيف يمكن التعامل مع السفر؟ أنا شخصياً لست مع اللقاحات. لا أحبذ أن يجبرني أحد على القيام بلقاح من أجل السفر. يتعين علي اتخاذ القرار في هذا الصدد. في الوقت الحالي أنا أعارض ذلك. لا أدري ما إذا كان الأمر سيتغير»، قبل أن يوضح: «لكن عن أي لقاح نتحدث ما دام ليس موجوداً في الوقت الحالي؟»

واعتبر الصربي أن المسابقات لن تعاود نشاطها «قبل سبتمبر، أو أكتوبر» على الرغم من أن لعبة التنس متوقفة رسمياً حتى منتصف يوليو المقبل على الأقل.

وأوضح: «سيعاود الموسم رسمياً عندما يصبح الجميع متأكداً بنسبة مائة في المائة من قدرة الجمهور على القدوم، وعدم وجود مخاطر، وأن الناس أصبحوا مقاومين للفيروس، وهذا الأمر يتطلب وقتاً».

وختم بالقول بأنه، حتى معاودة النشاط، ربما تقام دورات تتطلب السفر إلى دولة واحدة فقط أو منطقة.