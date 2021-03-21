جوكوفيتش يعتذر عن المشاركة في دورة ميامي

أعلن الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالمياً أنه لن يشارك في دورة ميامي المفتوحة، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، من أجل البقاء مع عائلته لينضم إلى زميليه أسطورتي البطولات الأربع الكبرى السويسري روجر فيدرر والإسباني رافاييل نادال، والنمساوي دومينيك ثيم.

وكان النجم الصربي البالغ من العمر 33 عاماً توج الشهر الماضي بلقبه الثامن عشر في غراند سلام والتاسع في بطولة أستراليا المفتوحة، ليصبح على بعد لقبين من حاملي الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى فيدرر، السادس عالمياً، ونادال الثالث (20 لكل منهما).

وكان فيدرر ونادال قررا مطلع الشهر الحالي عدم المشاركة في دورة ميامي من أجل الاستعداد لموسم الملاعب الترابية حيث يسعى الماتادور الإسباني إلى الدفاع عن لقبه في رولان غاروس والظفر بلقبها للمرة الرابعة عشرة في مسيرته الاحترافية والخامسة على التوالي وبالتالي الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى.

وكتب جوكوفيتش عبر حسابه على تويتر: “أعزائي الجماهير، أنا آسف جدا للإعلان عن أني لن أسافر هذا العام إلى ميامي للمنافسة”.

وأشار النجم الصربي بطل دورة ميامي ست مرات إلى مشكلات السفر العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 ورغبته في تحقيق التوازن بين الأحداث الرياضية والحياة الأسرية.

وقال: “قررت استغلال هذا الوقت الثمين في المنزل للبقاء مع عائلتي. مع كل القيود، أحتاج إلى تحقيق التوازن في وقتي في الملاعب وفي المنزل. أتطلع إلى العودة العام المقبل!”