جوكوفيتش يعود إلى الحياة في بطولة فرنسا

نوفاك جوكوفيتش

بلغ المصنف الثاني عالمياً أليكساندر زفيريف أمس الأحد الدور الربع النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد معاناته أمام الروسي كارن خاتشانوف ليفوز في نهائي اللقاء 6-4، 7-6(7-4)، 6-3 و6-3.

وحقق الصربي نوفاك جوكوفيتش رقماً قياسياً في البطولة الفرنسية ببلوغه الربع النهائي للمرة الثانية عشرة بفوزه على الإسباني فيرناندو فيرداسكو.



في المباراة الأولى، بلغ الألماني زفريف (21 عاماً) الدور الربع النهائي للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية في بطولات غراند سلام بعد تخطيه الروسي المصنف الـ 38 عالمياً في مباراة امتدت على ثلاث ساعات ونصف.

وهي المرة الثالثة على التوالي التي يضطر فيها زفيريف لخوض خمس مجموعات بعد أن وجد نفسه في الدورين الثاني والثالث متخلفاً أيضاً بمجموعة مقابل اثنتين أمام الصربي دوشان لايوفيتش ثم البوسني دامير دزومهور.

ويعد زفيريف واحداً من أهم المنافسين لرافاييل نادال المصنف الأول عالمياً والباحث عن اللقب الحادي عشر في رولان غاروس.

ويواجه زفيريف النمساوي دومينيك تييم الثامن والذي تأهل على حساب الياباني كاي نيشيكوري الحادي والعشرين.

ويبقى النمساوي (24 عاماً) الوحيد الذي هزم نادال على الملاعب الترابية هذا الموسم.

وتميل الكفة لصالح تييم في المواجهات المباشرة أمام زفيريف حيث فاز 4 مرات مقابل خسارتين آخرها في المواجهة الوحيدة بينهما هذا العام في نهائي دورة مدريد احدى دورات الماسترز للالف نقطة حيث حسمها الألماني 6-4 و6-4.

وكسب تييم المواجهات الثلاث الأولى بينهما عام 2016 (نصف نهائي دورة ميونيخ ونهائي دورة نيس ودور الـ32 في رولان غاروس)، قبل أن يحقق زفيريف فوزه الأول في دور الـ 32 من دروة بكين في العام ذاته.

وحسم النمساوي المواجهة الوحيدة بينهما في عام 20117 عندما أطاح بالألماني من الدور الأول في دورة روتردام، ورد زفيريف هذا العام في نهائي دورة مدريد.



وفي سياق آخر، حقق جوكوفيتش الذي أحرز لقب رولان غاروس 2016 من بين 12 لقباً له في بطولات غراند سلام، رقماً قياسياً ببلوغه ربع النهائي للبطولة للمرة الثانية عشرة في مسيرته والأربعين في البطولات الكبرى.

ويواجه الصربي المصنف الأول عالمياً سابقاً والـ 22 حالياً الإيطالي تشيكيناتو (72) والذي حقق مفاجأةً بإقصاء دافيد غوفان (9) بعد فوزه 7-5، 4-6، 6-0 و6-3.

ولم يسبق للإيطالي البالغ من العمر 25 عاماً، تحقيق أي فوز في بطولة كبرى، علماً بأنه يحمل لقباً واحداً في مسيرته هو لقب دورة بودابست 2018.

فوز جوكوفيتش هو الـ 200 له على الملاعب الترابية، وكان الصربي قد بلغ في يوليو 2017 ربع نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الكبرى والتي تقام على الملاعب العشبية قبل أن ينسحب أمام التشيكي توماس برديتش، ليغيب جوكوفيتش بعد ذلك عن النصف الثاني من السنة، قبل أن يعود مطلع الموسم الحالي حيث كان بعيداً عن مستواه.