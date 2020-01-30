جوكوفيتش يكتسح فيدرر ويبلغ نهائي أستراليا

تغلب الصربي نوفاك جوكوفيتش على منافسه السويسري روجر فيدرر بثلاثة مجموعات دون رد في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

شهدت بداية اللقاء ندية بين الطرفين اذ انتهت المجموعة الأولى لصالح جوكوفيتش بواقع سبعة لستة ليواصل الصربي عروضه المميزة منهياً المجموعة الثانية لصالحه بواقع ستة لأربعة.

وفي المجموعة الثالثة لم تختلف الأمور حيث أكمل جوكوفيتش سيطرته على اللقاء حاسماً المجموعة الثالثة واللقاء لصالحه.

وينتظر ديوكوفيتش في المباراة النهائية الفائز من مباراة الألماني أليكساندر زفيريف والنمساوي دومينيك تيم، حيث يبحث الصربي عن التتويج بلقبه الثامن في أستراليا، وفي حال حقق ذلك، سيستعيد صدارة التصنيف العالمي من الإسباني رافاييل نادال الاثنين المقبل.