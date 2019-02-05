جوكوفيتش يواصل تربعه على الصدارة

نوفاك جوكوفيتش

واصل النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش تربعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة أمس الاثنين والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

ويحتل جوكوفيتش المركز الأول برصيد 10955 نقطة متفوقاً بفارق كبير أمام أقرب منافسيه الإسباني رافاييل نادال صاحب المركز الثاني برصيد 8320 نقطة.

أما أليكساندر زفيريف، الذي ساعد الفريق الألماني في الفوز على نظيره المجري 0-5 قبل أيام في المنافسات التأهيلية لكأس ديفيز لفرق التنس، فيحتل المركز الثالث برصيد 6475 نقطة.