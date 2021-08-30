جول: ريال مدريد ينسحب من صفقة ضم مبابي

لن ينضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد هذا الصيف وفقاً لأحدث التقارير.

وقال موقع "جول" العالمي أن النادي الإسباني انسحب من مفاوضات ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً.

فبعد فترة من الثقة في أروقة ريال حول إمكانية إتمام الصفقة، باتت الأمور معقدة لاحقاً جراء مطالبة الباريسيين بـ 200 مليون يورو نظير التخلي عن اللاعب.

ويعني هذا أن مبابي سيستمر في باريس هذا الموسم ليكمل عقده على أن يرحل مجاناً صيف العام المقبل صوب العاصمة الإسبانية.

فرصة أخيرة أمام مبابي للفوز بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان

وستكون الفرصة مواتية أمام النجم الشاب لمزاملة العملاقين ليونيل ميسي ونيمار في محاولة أخيرة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بقميص باريس سان جيرمان.

يذكر أن النادي تعاقد في العاشر من الشهر الجاري مع ميسي في صفقة غير متوقعة بعد انتهاء عقده مع برشلونة.