جونسون: صلاح لم يحصل على التقدير الذي يستحقه في ليفربول

قال غلين جونسون ظهير ليفربول السابق أن محمد صلاح لم يحصل بعد على التقدير الذي يستحقه رغم كل ما قدمه.

وكان جونسون قد لعب مع الريدز ما بين 2009 و2015، ولم يزامل صلاح، ورغم ذلك، فإنه يشعر بأن الدولي المصري يستحق أكثر مما حصل عليه.

وقال الدولي الإنجليزي السابق: "سجل صلاح مع ليفربول 90 هدفاً في أقل من 3 مواسم، ورغم ذلك يطالب البعض ببيعه في سوق الانتقالات القادم.

"سجل أكثر من كل لاعبي ليفربول خلال العقد الماضي، ونجح في عامين ونصف فقط في أي يصبح هداف العقد بالنسبة للنادي.

"سجل بعض الأهداف الحاسمة بالإضافة إلى بعض الأهداف الخالدة في ذاكرة الجميع، بما في ذلك الهدف الرائع ضد تشيلسي الموسم الماضي.

"القائد الحالي لليفربول (جوردان هندرسون) أيضاً لم يحصل على التقدير الذي يستحقه سوى مؤخراً، حتى وقت قريب كان في طريقه للرحيل عن ليفربول".

يذكر أن صلاح يواجه احتمالية الرحيل عن الريدز خلال موسم الانتقالات القادم، حيث يرغب البعض في بيعه والتعاقد مع تيمو فيرنر أو جايدون سانشو أو كيليان مبابي.