جيانغسو الصيني يهدد بإيقاف نشاطه

أكد نادي جيانغسو سونينغ بطل الدوري الصيني الممتاز أنه سيوقف نشاطه بينما عبر عن أمله في تقدم أطراف جديدة لشراء النادي.

وقال النادي في حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي "وي تشات" أنه لا يزال يأمل في أن تدخل شركة أو شخص ما صاحب رؤية في مفاوضات تتعلق بمستقبل الفريق.

جاء هذا التحرك بعد انكشاف مشكلات مالية في بعض أكبر أندية الصين وبعد تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراب جيانغسو من الإفلاس إن لم تتقدم جهة ما لشراء النادي المملوك لمجموعة سونينغ.

وتعمل مجموعة سونينغ العملاقة في تجارة التجزئة وهي واحدة من أكبر شركات هذا المجال في الصين وهي تملك أيضاً نادي إنتر ميلان المنافس في الدوري الإيطالي.

وقالت المجموعة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تنوي التركيز على مجال عملها الرئيسي مما يعرض للخطر وجود النادي.

وتوج جيانغسو بلقب الدوري الصيني الممتاز لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي بعد التغلب على العملاق غوانغتشو إيفرغراندي الفائز باللقب ثماني مرات.

ويأتي إعلان بطل الصين عن وقف نشاطه بعد أيام فقط من تأكيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبعاد شاندونغ لونينغ بطل كأس الصين من دوري أبطال آسيا لأسباب مالية بعد تخلفه عن تسديد مستحقات متأخرة.

وإذا لم يتقدم أحد لشراء جيانغسو قريباً فسيعني ذلك ضرورة إجراء تغييرات في دوري أبطال آسيا قبل انطلاق البطولة القارية الأولى للأندية الشهر القادم.

واعتبرت مواقع كرة القدم الصينية أن جيانغسو يواجه مسألة “صمود”، علماً بأن النادي الذي تملكه مجموعة سونينغ المستحوذة على إنتر خسر مدربه بالإضافة إلى مهاجمه أليكس تيكسييرا الذي أنفق عليه مبلغا خياليا بلغ 50 مليون يورو.