جيرارد بيكيه ينجح بضم مدافع ليفربول على سبيل الإعارة

تمكن فريق أندورا الإسباني المملوك لنجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه من إتمام صفقة التعاقد مع مدافع نادي ليفربول الشاب أندرسون أرويو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وسيشارك الموسم المقبل أرويو مع نادي أندورا الذي ينافس في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، وذلك بعد أن شارك مع نادي ألافيس الموسم الماضي وساهم في إعادته إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

فريق أندورا المملوك لجيرارد بيكيه يضم مدافع ليفربول على سبيل الإعارة

أكدت التقارير خلال الساعات الماضية عن انضمام اللاعب الكولومبي صاحب الـ23 عامًا إلى نادي أندورا الإسباني على سبيل الإعارة من نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 800 ألف يورو.

ووفقًا لموقع "Tribalfootball"، فإن هذه ستكون المرة السابعة التي يتم فيها إعارة أندرسون أرويو من ليفربول للأندية الاخرى، حيث لا يزال اللاعب الكولومبي حتى الآن لا يمتلك صفة رسمية للعمل في بريطانيا.

الجدير بالذكر أن أرويو ينتهي عقده مع ليفربول في عام 2025، حيث كان قد انضم إلى الريدز في موسم 2017-2018 مقابل 150 ألف يورو، وشارك منذ ذاك الحين في عدة أندية على سبيل الإعارة أبرزها مايوركا الرديف، ألافيس، ميرانديس وغيرها من الأندية الأخرى.