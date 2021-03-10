جيرارد: جماهير ليفربول لا تريدني الآن

قال ستيفين جيرارد مدرب رينجرز أنه يحلم بقيادة ليفربول يوماً ما لكنه لا ينوي بأي شكل خلافة المدرب الحالي يورغن كلوب الذي يتعرض للضغط بسبب الانهيار المفاجئ والتراجع الواضح في المستوى.

وتولى جيرارد تدريب رينجرز في 2018 وقاده هذا الموسم لإحراز لقب الدوري الاسكتلندي الممتاز لأول مرة منذ 2011، ليحرم سيلتيك من الفوز باللقب للموسم العاشر على التوالي.

وتسبب هذا النجاح في ترشيح جيرارد لخلافة كلوب، الذي توج فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي لكنه انهار هذا الموسم وخسر ثماني مرات في الدوري منذ يناير وبات يحتل المركز الثامن.

ورشح البعض كلوب كبديل محتمل ليواكيم لوف عندما يرحل عن تدريب منتخب ألمانيا بعد بطولة أوروبا الصيف المقبل رغم أن مدرب الريدز قال يوم الثلاثاء أنه لن يكون متاحا للإشراف على المانشافت.

بدوره، قال جيرارد لمحطة "أي تي في نيوز" التلفزيونية: “جماهير ليفربول لا تريد أن أصبح أنا المدرب. إنهم يريدون استمرار كلوب في تدريب ليفربول وأنا أتفق معهم تماماً”

وأضاف قائد الريدز السابق البالغ عمره 40 عاماً: “لا يجب الحديث عن ذلك. لدينا أحد أفضل المدربين يقود نادينا خلال الوقت الحالي.

“لدي مهمة عمل هنا، ولا أعتقد أنه من المناسب الحديث عن ذلك، أتمنى أن يستمر يورغن في ليفربول لسنوات عديدة”.

وقضى جيرارد 17 موسماً في ليفربول كلاعب ونال لقب دوري أبطال أوروبا 2005 كما عمل كمدرب لفريق الشباب في النادي قبل أن ينتقل إلى تدريب رينجرز.

وقال جيرارد: “ليفربول هو فريقي، خضت فيه رحلة رائعة. هل هو حلم لي أن أصبح في يوم ما مدربه؟ نعم هذا صحيح لكن ليس بعد، ومن قال أني سأكون مناسباً بما يكفي لذلك في أي وقت مقبل”.

ويلتقي رينجرز مع سلافيا براغ في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي في جمهورية التشيك يوم الخميس.