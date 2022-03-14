جيرارد يريد جلب لويس سواريز إلى أستون فيلا

تتزايد احتمالية رحيل الهداف الدولي الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز عن أتلتيكو مدريد بعد انتهاء الموسم، لكنه قد يرى نفسه يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وفقاً لموقع "ذا أثلتيك".

وأشارت التقارير إلى أن ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا وزميل الهداف المخضرم السابق في ليفربول يتطلع لجلبه إلى ملعب فيلا بارك.

تأتي هذه التطورات بعد صفقة البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي وصل الفريق خلال شهر يناير قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة والذي نجح سريعاً في التأقلم مع زملائه الجدد.

وسبق لجيرارد اللعب إلى جانب كوتينيو أيضاً في ليفربول ليصبح التفكير بجلب سواريز خياراً محتملاً للغاية.

وتراجع مستوى الهداف البالغ من العمر 35 عاماً مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم بعد لعبه دوراً رئيسياً في الفوز بلقب الدوري الإسباني الموسم المنصرم.

وخاض نجم برشلونة وليفربول وأياكس السابق 35 مباراة في جميع البطولات مع أتلتيكو مدريد حتى الآن هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى.