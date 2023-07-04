جيرارد يستهدف ضم نجم ليفربول لنادي الإتفاق السعودي

كشفت التقارير الصحفية يوم أمس عن تعيين أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد بشكل رسمي مدربًا لنادي الاتفاق السعودي، رغم أنه كان قد رفض في البداية التدريب في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان جيرارد قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي هذا الصيف لاستلام منصب المدير الفني لنادي الاتفاق قبل أسبوعين من الآن، ومن الواضح أنه لا يريد تضييع الوقت لذا بدأ سريعًا بتحديد الأسماء التي يريد الاعتماد عليها الموسم المقبل.

جيرارد يريد جوردان هندرسون في الاتفاق السعودي

وفقًا لموقع "Daily Mail" البريطاني، فإن أول صفقة متوقعة قد يبدأ بها المدرب ستيفن جيرداد، هي صفقة التعاقد مع كابتن ليفربول الحالي والنجم الإنجليزي جوردان هندرسون.

أيضًا يقوم جيرارد في الوقت الحالي بمراقبة ألفارو موراتا وقد يكون واحد من الأسماء المستهدفة هذا الصيف، خاصة وأن الاتفاق يتطلع لاستقطاب النجوم العالميين في كرة القدم الأوروبية للمنافسة مع بقية فرق الدوري السعودي التي تمتلك أسماء كبيرة مثل رونالدو وبنزيما وبرزوفيتش وغيرهم .

يشار إلى أن النجم الإنجليزي ستفين جيرارد سيتقاضى راتبًا مجزيًا خلال فترة تدريبه لنادي الاتفاق السعودي، وذلك بعد عدم نجاحه في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة التي قضاها مدربًا لنادي أستون فيلا.