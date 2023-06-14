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جيرارد يقترب من الاتفاق السعودي وماني وكوتينيو صفقتان محتملتان

تاريخ النشر: 14 حزيران / يونيو 2023 - 01:44
ستيفن جيرارد (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)
ستيفن جيرارد (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)

يبدو أن نجم خط الوسط السابق ستيفن جيرارد بات قريباً من الموافقة على تدريب فريق الاتفاق السعودي بحسب تقارير إعلامية.

ويتواجد نجم الريدز السابق في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع للتفاوض حول الصفقة مع النادي الذي أنهى موسم دوري روشن في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

وقال موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أن جيرارد بات مستعداً للإشراف على الاتفاق.

وباتت المفاوضات في الوقت الراهن تتمحور حول التعاقدات التي يرغب الإنجليزي في إبرامها.

وقدم النادي السعودي بعرضٍ لضم النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ، إضافة لعرض آخر يهدف لاستقطاب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط أستون فيلا.

وسبق لهذين اللاعبين مزاملة جيرارد في ليفربول وتربطه بهما علاقة مميزة قد تشجعهما على القدوم إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

كلمات دالة:ستيفن جيراردليفربولالاتفاق السعودي

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