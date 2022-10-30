جيرونا يجبر ريال مدريد على تعادل مخيب بهدف لمثله

فرط ريال مدريد بنقطتين مهتمين بتعادله اليوم الأحد مع ضيفه جيرونا المتواضع بهدفٍ لمثله في المباراة القوية في دقائقها الأخيرة والتي جرت على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإسباني.

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

لكن الضيوف أدركوا التعادل بعد 10 دقائق من ركلة جزاء ترجمها كريستيان ستواني بنجاح في شباك البلجيكي تيبو كورتوا.

وبدا أن البرازيلي الآخر رودريغو سجل هدف الانتصار للفريق الملكي، لكن الحكم ألغاه سريعاً.

وأكمل ريال الدقائق الأخيرة من المواجهة بنقص عددي إثر تلقي الألماني توني كروس البطاقة الصفراء الثانية (90+1).

ريال مدريد ينفرد في الصدارة رغم التعادل

بهذه النتيجة المخيبة، أضاف ريال نقطة إلى رصيده أعادت إليه الصدارة برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني.

كما رفع جيرونا رصيده بدوره إلى 10 نقاط جعلته يحتل المركز السادس عشر على سلم الترتيب العام.