جيرو يتألق ويمنح ميلان فوزاً كبيراً على كالياري

اكتسح ميلان ضيفه كالياري بأربعة أهداف لهدف على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

افتتح الروسونيري التسجيل عن طريق ساندرو تونالي في الدقيقة 12، وعادل أليساندرو ديولا للضيوف بعد 3 دقائق

وأضاف رافاييل لياو الهدف الثاني لصاحب الضيافة في الدقيقة 17.

وتألق أوليفييه جيرو وسجل مرتين في الدقيقتين 24 و(43 من ركلة جزاء).

ميلان يرتقي للصدارة

بهذه النتيجة، رفع الروسونيري رصيده إلى 6 نقاط ليتساوي في الصدارة مع الثلاثي لاتسيو وإنتر وروما.

أما كالياري فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

ضمن المرحلة ذاتها، سحق روما مستضيفه ساليرنيتانا برباعيةٍ دون رد، سجلها كلٌ من لورينزو بيليغريني (هدفان) وجوردان فيريتو وتامي آبراهام.