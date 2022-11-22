جيرو يتساوى مع هنري في صدارة هدافي فرنسا عبر التاريخ

سجل النجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو هدفين قاد بهما منتخب بلاده للتفوق على منتخب أستراليا بأربعة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في افتتاح مشوار حامل اللقب في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتساوى مهاجم أي سي ميلان بهذين الهدفين مع المهاجم السابق تييري هنري الذي كان ينفرد في صدارة هدافي فرنسا التاريخيين برصيد 51 هدفاً.

جيرو يتألق مع الديوك

وبات المخضرم البالغ من العمر 36 عاماً أكبر لاعب يسجل للديوك، وقد وصل لهذا العدد من الأهداف خلال 115 مباراة دولية.

واعتمد المدرب ديدييه ديشامب على نجم ميلان في ظل إصابة النجم الآخر كريم بنزيمة قبل انطلاق المونديال القطري بعدما اضطر للانسحاب من معسكر المنتخب بداعي الإصابة.