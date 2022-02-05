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جيرو يقود ميلان للتغلب على إنتر في قمة الدوري الإيطالي

منشور 05 شباط / فبراير 2022 - 06:57
جيرو (وسط) يقود ميلان للفوز
جيرو (وسط) يقود ميلان للفوز

أشعل أي سي ميلان المنافسة على لقب الدوري الإيطالي بعد فوزه على غريمه الأزلي إنتر المتصدر بهدفين لهدف على ملعب سان سيرو ليلة السبت في ديربي المدينة لحساب المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإيطالي.

وبدا أن النيراتزوري سيحقق الفوز بعدما هيمن على المجريات فيما تصدى حارس الضيوف الفرنسي مايك ماينيان للعديد من الفرص الخطيرة.

وتقدم صاحب الضيافة مترجماً سيطرته بهدفٍ للكرواتي إيفان بيريشيتش في الدقيقة 38.

لكن الفرنسي أوليفييه جيرو كان له رأي آخر إذ قلب النتيجة لصالح الروسونيري حينما أدرك التعادل في الدقيقة 75 قبل أن يضيف هدف الانتصار الثمين بعد 4 دقائق.

وشهدت اللحظات الأخيرة طرد الفرنسي تيو هيرنانديز ليكمل الروسونيري ما تبقى من المواجهة بنقص عددي.

ورفع ميلان رصيده بهذا الانتصار إلى 52 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني مقلصاً الفارق مع إنتر المتصدر إلى نقطة واحدة.

لم يكن هدف تقدم إنتر كافياً للفوز على ميلان
لم يكن هدف تقدم إنتر كافياً للفوز على ميلان
كلمات دالة:ميلانإنتر ميلانالدوري الإيطالي

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