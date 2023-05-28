جيرو يهدي ميلان الفوز على يوفنتوس والتأهل لدوري الأبطال

أهدى الفرنسي أوليفييه جيرو فريق أي سي ميلان حامل اللقب بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد تسجيل هدف الفوز في شباك المستضيف يوفنتوس يوم الأحد ضمن الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

على ملعب آليانز، قدم الفريقان عرضاً عادياً، لكن الغلبة كانت للضيوف الذين اكتفوا بتسجيل هدف وحيد مميز برأسية رائعة لجيرو على يسار الحارس البولندي فويتشيك تشيزني قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق.

ميلان يضمن التأهل لدوري الأبطال

بهذا الانتصار الثمين خارج ملعبه، رفع الروسونيري رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع مؤكداً تأهله لدوري الأبطال الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز السابع علماً بأنه تم خصم 10 نقاط من رصيده عقوبة على بعض التجاوزات.