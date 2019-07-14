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جيريس: لا تهمني الانتقادات

منشور 14 تمّوز / يوليو 2019 - 01:55
آلان جيريس
آلان جيريس

اعترف آلان جيريس مدرب المنتخب التونسي، بصعوبة مواجهة نظيره السنغالي اليوم على ملعب الدفاع الجوي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، مؤكداً أن المنتخب السنغالي فريق قوي ويعد مرشحاً للقب.

وقال الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للحديث عن المباراة، أنه لن يتحدث عن الانتقادات التي وجهت له في مباريات تونس الماضية، وما يشغله هو لقاء اليوم أمام السنغال والفوز فيه للتأهل إلى نهائي البطولة في طريق حسم اللقب القاري.

وأشار إلى أنه سيسعي بكل الطرق إلى الفوز بالمباراة، وسيسعى للاستفادة من درايته الكبيرة بالمنتخب السنغالي وقدرات لاعبيه.

كلمات دالة:آلان جيريسمنتخب تونسمنتخب السنغالكأس الأمم الإفريقية 2019

Via SyndiGate.info


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