جيريس يحرج الاتحاد التونسي لكرة القدم

كشف المدرب السابق للمنتخب التونسي، آلان جيريس، أنه لم يتمكن من الإدلاء بتصويته في مسابقة جائزة الأفضل التي أشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر الماضي، والتي نالها ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وأكد الفرنسي الذي أشرف على تدريب منتخب نسور قرطاج في كأس أمم إفريقيا 2019، في تصريح لبرنامج تلفزي في قناة "آر إم سي" الفرنسية، أنه حرم من اختيار اللاعبين الأفضل في العالم لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف جيريس أنه لم يصل إليه أي إشعار من الاتحاد التونسي لكرة القدم لدعوته للتصويت، كما أنه لم يحصل على الوثيقة الرسمية للتصويت التي منحتها فيفا لتونس، مشيراً إلى أن الاتحاد اختار ترتيب اللاعبين لنيل جائزة الأفضل بدلاً منه، مؤكداً أن لا علاقة له بالتصويت الرسمي الذي نشر باسمه على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

واختار المدرب الفرنسي، وفقاً لموقع فيفا نجم منتخب البرتغال ويوفنتوس، كريستيانو رونالدو في المركز الأول، يليه نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ويأتي ثالثاً نجم منتخب السنغال وليفربول ساديو ماني.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أعلن الأربعاء 21 أغسطس الماضي، عن فسخ عقد جيريس، الذي قاد منتخب نسور قرطاج إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.