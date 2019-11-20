جيزوس: صلاح مميز ومحرز ضمن أفضل من تدربت معهم

أشاد النجم غابرييل جيزوس مهاجم مانشستر سيتي بنظيره محمد صلاح هداف ليفربول وبما قدمه من مستويات منذ عودته للدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي البرازيلي لصحيفة "ذا ناشيونال" وأشاد خلالها كذلك بزميله رياض محرز.

وقال جيزوس: "بالنسبة لي الدوري الإنجليزي أحد أصعب البطولات في العالم، وبكل تأكيد أصعب بالنسبة للمهاجمين نظراً لحالة التنافس الكبيرة".

وأضاف: "أظهر محمد صلاح في آخر موسمين جودة كبيرة وسجل العديد من الأهداف، أنا لا أتدرب معه لكني أعرف مدى جودته.

"أتدرب مع رياض محرز وهو أحد أفضل اللاعبين على المستوى الفني الذين لعبت معهم على الإطلاق، ولمسته الأولى للكرة مذهلة".

وكان صلاح قد سجل في المباراة الأخيرة بين ليفربول ومانشستر سيتي في المرحلة الـ 12 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف لهدف.

يذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.