جيوفينكو يرحل عن نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو سيرحل عن نادي الهلال السعودي هذا الصيف لما قيل أنه ظروف خاصة.

وقالت جريدة "اليوم" أن ظروفاً عائلية ستجبر نجم يوفنتوس السابق على الرحيل عن الزعيم.

نادي الهلال السعودي لا يمانع التخلي عن جيوفينكو

ولا يمانع النادي التخلي عن اللاعب بحال وصول عرض مناسب يعوض الفترة المتبقية من العقد الذي يربطه مع الفريق.

وانتقل الإيطالي صاحب الـ 34 إلى صفوف الهلال عام 2019 وخاض معه 83 مباراة سجل خلالها 16 هدفاً.

وسبق لجيوفينكو اللعب لصالح يوفنتوس وإيمبولي وبارما في إيطاليا، وتورونتو إف سي الكندي المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين، قبل أن يحط الرحال في السعودية، كما مثل منتخب إيطاليا في 23 لقاء وسجل له هدفاً وحيداً.