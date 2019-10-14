جيوفينكو يشبه الهلال بيوفنتوس

شبه سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال فريقه الحالي بيوفنتوس من حيث القوة، ورشح في الوقت نفسه سلمان الفرج ومحمد البريك، وياسر الشهراني ومحمد كنو للاحتراف في أوروبا.

ويرى الإيطالي أن أقرب اللاعبين إليه هما القائد محمد الشلهوب، وزميله نواف العابد، وأرجع السبب إلى اشتراكهم بنفس الحجم تقريباً ونفس المواصفات كلاعبي كرة قدم.

وقال جيوفينكو في حوار مع الجمهور بثه الحساب الرسمي للنادي الأزرق على "تويتر": "الهلال يشبه يوفنتوس من ناحية القوة في الدوري باعتباره الاكثر تنظيماً بين أندية الدوري السعودي، وهو ذات الأمر بالنسبة للنادي الإيطالي.

"أطمح لحصد البطولات المحلية والقارية مع الهلال وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك".

واعتبر نجم الوسط الإيطالي أن مواطنه أنتونيو كونتي هو أفضل المدربين الذين أشرفوا على تدريبة خلال مسيرته، حيث قال:" كونتي يعلمنا كيفية لعب كرة القدم".

وحول لقب "النملة الذرية" الذي عرف به، قال جيوفينكو: "هذا اللقب أطلقته علي جماهير يوفنتوس، ولكثرة سماعي له أصبحت أحبه".

وأقر الإيطالي بعدم معرفته جيداً بالدوري السعودي قبل أن يلتحق بالهلال؛ حيث استدرك قائلاً: "لكن عندما أتيت وجدت كل شيء مذهلاً".