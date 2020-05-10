حارس آرسنال: أليسون الأفضل في الدوري الإنجليزي

أثنى حارس آرسنال بيرند لينو على نظيره أليسون بيكر، حارس ليفربول مؤكدا أنه الأفضل في الدوري الإنجليزي.

وكشف الألماني في حوار مع إذاعة Soccer AM عن الحارس الأفضل في الدوري الإنجليزي بقوله: «بالنسبة لي الأمر واضح، إنه أليسون.

«هو جيد في كل شيء وأرقامه أيضاً جيدة للغاية، لعب عدداً من المباريات الكبيرة مع ليفربول وبالنسبة لي إنه أمر واضح، هو أفضل حارس مرمى الآن».

وتابع الحارس الألماني: «استقبل ليفربول أقل عدد أهداف بين جميع الفرق الأخرى في البريميير ليغ هذا الموسم، وأليسون وراء هذا الإنجاز بشكل كبير».