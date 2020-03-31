حارس برشلونة السابق في حالة حرجة بسبب كورونا

كشفت تقارير تركية أن الحارس المعتزل روشتو نجم برشلونة ومنتخب تركيا السابق يعاني من صراع قوي مع فيروس كورونا.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "ميلييت" التي أكدت أن ريتشبير يعاني من تفاقم حالته بعد تكالب الأعراض القوية عليه في الساعات الأخيرة.

وكان روشتو قد أصيب بفيروس كورونا عن طريق زوجته إسيل والتي أعلنت عن مرضه عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

وعاد الثنائي مؤخرًا من رحلة في الولايات المتحدة وحاولا الإلتزام بالحجر الصحي قبل أن تغادر زوجته لمقر عملها قبل انتهاء فترة الحجر.

تسبب ذلك في تلقي إسيل موجهة انتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب تصرفها غير المسؤول، إلا أنها أكدت أنها لا تهتم بما يقال.

وقالت إيسل: "في الوقت الحالي لا أهتم لأي شيء في العالم طالما أن روشتو يمر بمرحلة التعافي في المستشفى، أرجو من الجميع تفهم ذلك، نحن لا نستطيع أن نراه حتى وذلك في غاية الصعوبة، ادعوا لنا".

يذكر أن روشتو كان قد لعب لبرشلونة لمدة ثلاثة مواسم، لكن ظهوره كان نادراً بينما كان ضمن منتخب تركيا الذي توج ببرونزية كأس العالم 2002.