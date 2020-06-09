حارس توتنهام السابق يحذر مورينيو بشأن كاين

وجه بول روبينسون حارس توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق تحذيراً لجوزيه مورينيو المدير النفي للفريق اللندني من التعجل في الدفع بالنجم هاري كاين في المباريات بعد عودته من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان كاين قد تعرض لإصابة في الفخذ خلال مباراة سبيرز أمام ساوثهامبتون في الأول من يناير الماضي خضع على إثرها لعملية جراحية أبعدته عن الملاعب منذ ذلك الحين.

واستفاد قائد المنتخب الإنجليزي من فترة توقف المسابقات بسبب انتشار فيروس كورونا ليتعافى من إصابته ويصبح جاهزاً الآن للعودة للمشاركة مع فريقه مع استئناف الدوري الإنجليزي إذ يستعد توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد في 19 يونيو القادم.

وقال روبينسون في حوار مع شبكة «سكاي سبورتس»: «عليك أن تقلق بشأن إمكانية هاري كاين في خوض مباراتين أو ثلاثة أسبوعياً، وإمكانية مشاركته لمدة 90 دقيقة في يوم سبت ثم الانتظار للسبت التالي لخوض 90 دقيقة أخرى».

وأضاف الحارس الدولي السابق: «سيعتمد الأمر على كيفية إدارة مورينيو للموقف لأنك لا تتوقع من لاعب كان غائباً طوال هذه المدة أن يكون بإمكانه العودة وخوض ثلاثة مباريات أسبوعياً مع كل ما تتطلبه كرة القدم في الدوري الإنجليزي، على المدربين أن يكونوا واعيين للغاية ومدركين لكيفية إدارة اللياقة البدنية للاعبيهم وإصاباتهم وعملية التدوير.

«تدوير اللاعبين تحديداً سيكون هائلاً في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة القادمة مع كم المباريات، وسيكون التدريب ضئيلًا وسيعتمد كل شئ على التحضير والاستشفاء».