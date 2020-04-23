حارس ليفربول وريال السابق ينتقد ميسي ورونالدو

انتقد حارس ريال مدريد وليفربول السابق، جيرزي دوديك، النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال البولندي في كتابه الذي حمل اسم "طريق غير حقيقي": "ميسي مستفز ومزيف مثل (جوسيب) غوارديولا وبرشلونة.

"كانوا يسعون دائماً للاستفزاز وصولوا إلى الكمال في ذلك. هذا كان يؤذينا وكذلك (جوزيه) مورينيو، (مدرب ريال مدريد في ذلك الوقت)".

دوديك كان الحارس البديل لإيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق، وخاض 12 مباراة مع الميرينغي، خلال فترة تدريب مورينيو وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ميسي الوقح

وكشف دوديك عن سبب انتقاده بشدة لميسي، حيث أكد أن رأى ميسي يتحدث بطريقة وقحة جدا لمدافعي ريال مدريد في ذلك الوقت سيرخيو راموس وبيبي.

وأكد حارس الفريق الملكي السابق: "مثل هذه الأشياء لا تتخيل أنها تخرج من شخص هادئ وصاحب مظهر رائع مثل ميسي".

رونالدو المتغطرس

ولم يفلت أسطورة ريال مدريد السابق ونجم يوفنتوس الحالي، كريستيانو رونالدو، من هجوم دوديك حيث وصف الدون بـ "المتغطرس".

وأوضح، "رونالدو متغطرس. لكن بداخله رجل حقيقي. إن هذا ما يراه الناس بشكل أو بآخر".

وعلق دوديك على مهاجم ريال مدريد السابق، راؤول غونزاليس، مشيراً إلى أنه يهتم بنفسه كثيراً ويركز على جميع الجوانب.

وأكد أن راؤول غونزاليس كان يحب المنافسة كثيرا والفوز بالمباريات، ولكنه كان أنانياً.

واختتم دوديك: "راؤول ورونالدو كان يحبذان فوز ريال مدريد دائماً بنتيجة (2-1) بأهدافهما، عن أن تصل النتيجة إلى (5-0) بأهداف زملائهم".