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حجز تذاكر مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023

تاريخ النشر: 02 أيّار / مايو 2023 - 01:10
الهلال يتحدى أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا (المصدر: AlHilal_FC@)
الهلال يتحدى أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا (المصدر: AlHilal_FC@)

البوابة - يترقب عشاق الكرة السعودية الموقعة النارية بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

انتهت معركة الذهاب بين عملاقي الكرة الآسيوية بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله يوم السبت المنصرم على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

تقام مباراة الإياب على أرضية ملعب سايتاما 2002 يوم السبت المقبل الموافق 6 مايو 2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

حجز تذكرة مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

يمكن حجز التذاكر لهذه المواجهة النارية من خلال منصة BluStore المتوفرة لأجهزة موبايل آيفون وآندرويد.

نسخة BluStore الخاصة بأجهزة آيفون

نسخة BluStore الخاصة بأجهزة آندرويد

أسعار تذاكر مباراة الهلال وأوراوا

تتراوح أسعار تذاكر مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا ما بين 1900 و27000 ين ياباني، أي ما يعادل 50 و740 ريالاً سعودياً.

طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال وأوراوا

  • حمل نسخة BluStore حسب هاتفك (آيفون أو آندرويد) من خلال الضغط على الروابط.
  • قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور لحسابك.
  • أدخل البيانات الشخصية المطلوبة.
  • قم بتسجيل الدخول واختر حجز التذاكر، ثم ابحث عن مباراة الهلال وأوراوا.
  • حدد التذاكر التي ترغب بحجزها من حيث الفئة واختر رقم المقعد الذي تريده والعدد.
  • قم بتسديد القيمة المطلوبة عبر التطبيق.
  • ستصلك رسالة تؤكد إتمام العملية بنجاح، يمكن إظهارها قبل دخولك لحضور المباراة.
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