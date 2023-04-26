حجز تذكرة مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

البوابة - يصطدم العملاقان الاتحاد والشباب في قمة مرتقبة يشهدها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) لحساب الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن) ليلة الخميس.

يدخل الاتحاد اللقاء وهو يحتل صدارة الترتيب العام برصيد 56 نقطة من 23 مباراة، بفارق 3 نقاط عن النصر ثاني الترتيب الذي لعب 24 لقاء.

فيما يحتل الشباب المركز الثالث بعدما جمع 50 نقطة من 23 مباراة.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

تقام الموقعة النارية بين الفريقين في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضة في جدة.

حجز تذكرة مباراة الاتحاد والشباب

يمكن حجز تذكرة لحضور هذه المباراة من خلال التسجيل عبر المنصة المتخصصة ittihadclub.etickets.com.sa التالية.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والشباب

أسعار التذاكر الموحدة: 100 ريال سعودي.

أسعار التذاكر الفضية: 200 ريال سعودي.

أسعار التذاكر الذهبية: 400 ريال سعودي.

طريقة حجز تذكرة مباراة الاتحاد والشباب

قم بزيارة الرابط ittihadclub.etickets. أنقر على خيار شراء التذاكر لمباراة الاتحاد والشباب.